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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54257

Сумская полиция разыскивает продавца «виртуального» мотоцикла

Злоумышленник разместил на известной интернет-платформе объявления о продаже мотоцикла, и его предложением заинтересовалась жительница Черниговщины.

Девушку привлекла низкая цена и характеристики двухколесника, поэтому она сразу позвонила продавцу. Последний сообщил, что байк находится в Глухове, якобы на контрольно-пропускном пункте, куда ей нужно будет самой приехать за товаром. Договорившись обо всех деталях сделки, 23-летняя заявительница без колебаний перечислила 7000 гривен, и сразу поехала за покупкой. И только прибыв в Глухов и обнаружив телефон «продавца» отключенным, поняла, что стала жертвой мошенничества. Поэтому, девушка вынуждена были обратиться с соответствующим заявлением в местных правоохранителей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Следователи Глуховского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), - комментирует вр.и.о. начальника Глуховского отдела полиции Сергей Буханистый. - И делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть заявительнице утраченные ею средства».

Право Мошенничество

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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