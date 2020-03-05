Сумской апелляционный суд отказал рецидивисту-насильнику в применении амнистии Мужчина, который в 2017 году был осужден к лишению свободы за преступление против половой свободы и половой неприкосновенности, обратился в Ковпаковский районный суд г. Сумы с ходатайством об освобождении его от отбывания наказания.

Мотивировал тем, что приговором этого местного суда он был приговорен к 6 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 153 УК Украины (Сексуальное насилие). Отбыв 2 года наказания, он считал возможным применение к нему Закона Украины «Об амнистии в 2019 году».

Однако суд первой инстанции в удовлетворении указанного ходатайства отказал, поскольку осужденный ссылался на несуществующий в украинском законодательстве нормативно-правовой акт. В частности, Закон Украины «Об амнистии в 2019 году», на который как на основание для освобождения от отбывания наказания ссылался осужденый, Верховной Радой Украины не принимался. Не согласившись с указанным судебным решением, лицо обжаловало его в апелляционном порядке. В обоснование своих требований апеллянт отмечал, что суд первой инстанции должен был рассмотреть в отношении него все законы об амнистии в течение всего периода лишения его свободы.

Рассмотрев материалы уголовного производства, Сумской апелляционный суд отказал лицу в применении к нему законодательства об амнистии. Такое решение коллегия судей уголовной палаты приняла с учетом требований Закона Украины «О применении амнистии в Украине». В частности, ст. 4 Закона предусмотрено, что амнистия не может быть применена к лицам, которые имеют две и более судимости за совершение умышленных тяжких и / или особо тяжких преступлений. Кроме того, требования Закона Украины «Об амнистии в 2016 году», который потенциально можно было бы применить к лицу, четко определяют, что амнистия не применяется к лицам, осужденным за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. Как было установлено апелляционным судом, начиная с 1990 года, мужчина неоднократно был судим за соответствующие виды преступлений. За них он уже отбыл в местах лишения свободы около 20 лет.