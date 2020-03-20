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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39409

Жителям Недригайлова, которые перевозили в багажнике труп, сообщено о подозрении в умышленном убийстве

Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении двум мужчинам, которые перевозили в багажнике авто труп.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, убийство произошло 6 апреля в пгт Недригайлов. Утром в доме, принадлежащем двоюродному брату потерпевшего, собралось трое местных жителей. Мужчины вместе распивали спиртные напитки и планировали пойти на рыбалку. Застолье продолжалось несколько часов, хозяин дома ушел отдыхать, а его гости начали выяснять между собой отношения. В ходе ссоры двое младших начали наносить старшему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Чтобы избежать наказания, мужчины положили тело пострадавшего в багажник ВАЗ 2109 и планировали вывезти в безлюдное место, чтобы закопать. По дороге автомобиль возле села Луки остановилась из-за технической неисправности. Один из них вернулся в пгт Недригайлов и взял у знакомого другое транспортное средство. Переместив труп из ВАЗ 2109 в ВАЗ 2107, мужчины отправились к определенному месту. Однако довести задуманное до конца они не успели, так как около 18.00 были задержаны сотрудниками полиции.

Подозреваемые - жители пгт Недригайлов, одному из них 38, а другому - 39 лет. В настоящее время прокурор и следователь готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство

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