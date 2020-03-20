В Сумах первая авария на Ахтырской после введения двухстороннего движения

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла на перекрестке ул. Ахтырская и Августовская. Автомобиль «Шкода» ехал по Ахтырской, ВАЗ – по Августовской. Водитель «Шкоды» не предоставил преимущество в движении на равнозначных дорогах по помехе справа, в итоге произошло столкновение. Машины получили механические повреждения, никто не пострадал. На водителя «Шкоды» патрульные составили протокол по ст. 124 КУОАП (совершение ДТП).
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