Сумчанин записал песню о карантинных штрафах (видео) Фронтмен сумской группы «КайА» Александр Милош записал новую песню о карантине.

«Буквально только что записал новый трек на злобу дня под впечатлениями от первых дней карантинных мероприятий», - написал он в Ютубе.

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