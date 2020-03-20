До уваги сумчан: добірка корисних рубрик на час карантину від Агенції промоції «Суми»

Так, перейшовши за спеціальними тегами, можна знайти інформацію щодо необхідної теми.

Теги: #важливобутинапозитиві (хороші новини); #ЛітКлубІнсайт (літературний клуб Інсайт); #КіноклубSolaris (кіноклуб вихідного дня); #Суми_онлайн (онлайн-екскурсії містом Суми); #важлива_підтримка (психологічна підтримка в умовах карантину); #важливе_про_карантин (життя в умовах карантину); #важливо_почути (музична рубрика); #сумські_митці (інформаційна рубрика про сумських митців); #корисне_дітям (рубрика для дітей); #важливо_сьогодні (важливі та цікаві події дня); #пізнавай_мистецтво (мистецькі вікторини); #важливо_святкувати (свято за календарем).

У міській галереї сподіваються, що даний підкажчик сприятиме оперативності пошуку новин та підвищенню рівня поінформованості громадян.