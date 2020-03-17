Внимание! Сумские синоптики предупреждают о сильном ветре

Днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В связи с этим спасатели призывают граждан быть крайне осторожными, не ходить вблизи рекламных щитов, раскидистых деревьев и под линиями электропередач, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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