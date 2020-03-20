Служба зайнятості працює у штатному режимі Обласна служба зайнятості Сумщини ввела в дію комплекс заходів для запобігання поширення коронавірусної інфекції . Зокрема, за словами директора обласної служби зайнятості Володимира Підлісного, на період карантину тимчасово призупинений особистий прийом громадян у центрах зайнятості та філіях.

Зараз безробітні відвідують службу зайнятості не частіше одного разу на 30 календарних днів. Про прийняті пропозиції працевлаштування безробітних інформують телефоном або засобами електронного зв’язку.

Допомога передбачена і для роботодавців. Допомога по частковому безробіттю на час карантину, відповідно до нового закону про соціальні гарантії, буде надаватися роботодавцям з-поміж суб’єктів малого та середнього

підприємництва за період проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби (COVID-19).

Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцю необхідно звернутись до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (центру зайнятості), за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подати такі документи:

заяву в довільній формі; копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби (COVID-19); відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю; довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

- Ефективність нашої роботи у період карантину не знижується. Ми готові прийти на допомогу кожному, хто її потребує, - говорить В.Підлісний. – Про це яскраво свідчать цифри. Скажімо, з 19 березня по 6 квітня до служби зайнятості подали заяву про отримання статусу безробітного 2306 мешканців області. Третина заяв сконцентрована у Сумському міському, 12% - у Конотопському міськрайонному центрах зайнятості, 11% - Шосткинській філії обласного центру зайнятості. У квітні цього року очікуємо припливу близько 2500 безробітних.

Серед осіб, які звернулись до служби зайнятості в цей період, переважна більшість продавці-консультанти, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, касири торговельних залів, медпрацівники (лікарі, сестри медичні, фельдшери, лаборанти), кухарі, офіціанти, бармени, буфетники, менеджери.

Володимир Підлісний підкреслив: незважаючи на складну ситуацію, служба зайнятості скрупульозно виконує своє основне завдання - працевлаштування громадян. За цей же період працевлаштовано безробітних за направленням служби зайнятості – 1138 осіб.

Фахівці служби зайнятості рекомендують шукачам роботи отримати необхідну інформацію з питань зайнятості в режимі онлайн за допомогою офіційних веб-ресурсів державної служби зайнятості: сайт «Єдине соціальне середовище» www.dcz.gov.ua, «Освітній портал» skills.dcz.gov.ua , «Профорієнтація та розвиток кар’єри» profi.dcz.gov.ua, а також на регіональній сторінці Сумського обласного центру зайнятості sum.dcz.gov.ua та сторінках у соціальній мережі «Фейсбук». Оскільки зараз сезон весняно-польових робіт, переважна більшість працевлаштованих – трактористи, водії автотранспортних засобів, робітники на лісокультурних роботах, підсобні робітники, робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, а також охоронники. Нині чисельність безробітних, зареєстрованих в службі зайнятості, - 16,6 тис., що на 800 осіб більше, ніж на початок квітня (15,8 тис. осіб).

Для порівняння: на 1 квітня минулого року в області було 15829 зареєстрованих безробітних.