В Ахтырке новое подозрение на коронавирус

«Еще одно подозрение на коронавирус (третье за два дня). Сегодня взяли образцы для анализа, завтра отправим в лабораторию. Мужчина приехал из Польши, был на самоизоляции под наблюдением врачей, которые и приняли решение об исследовании (поднялась температура). Организация работы медицины (в первую очередь, первичного звена) и взаимодействие между звеньями, на сегодня, на хорошем уровне. Спасибо, медики», - написал мэр.
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