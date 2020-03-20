В Ахтырке новое подозрение на коронавирус Об этом 7 апреля на своей странице в Фейсбук написал мэр Ахтырки Игорь Алексеев.

«Еще одно подозрение на коронавирус (третье за два дня). Сегодня взяли образцы для анализа, завтра отправим в лабораторию. Мужчина приехал из Польши, был на самоизоляции под наблюдением врачей, которые и приняли решение об исследовании (поднялась температура). Организация работы медицины (в первую очередь, первичного звена) и взаимодействие между звеньями, на сегодня, на хорошем уровне. Спасибо, медики», - написал мэр.