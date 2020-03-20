На Сумщине уже 56 случаев заражения коронавирусом Как сообщает Министерство здравоохранения, в Украине подтверждено 1668 случаев COVID-19.

В течение 7 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентрив получено 206 сообщений о новых подтвержденных случаях.

На Сумщине подтверждено 5 новых случаев.

По областям случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 89 случаев;

- Волынская обл. - 36 случаев (2 летальных);

- Днепропетровская обл. - 41 случай;

- Донецкая обл. - 11 случаев (1 летальный);

- Житомирская обл. - 21 случай (2 летальных);

- Закарпатская обл. - 43 случая (2 летальных);

- Запорожская обл. - 45 случаев;

- Ивано-Франковская область - 198 случаев (13 летальных);

- м. Киев - 256 случаев (5 летальных);

- Киевская обл. - 120 случаев (5 летальных);

- Кировоградская обл. - 57 случаев (1 летальный);

- Львовская обл. - 36 случаев (1 летальный);

- Луганская обл. - 3 случая;

- Одесская обл. - 32 случая;

- Полтавская обл. - 17 случаев;

- Ровенская обл. - 44 случая (6 летальных);

- Сумская обл. - 56 случаев (2 летальный);

- Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных);

- Харьковская обл. - 5 случаев;

- Херсонская обл. - 15 случаев (1 летальный);

- Хмельницкая обл. - 15 случаев;

- Черкасская обл. - 80 случаев (1 летальный);

- Черновицкая обл. - 273 случая (6 летальный);

- Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

В общем диагноз подтвержден у 124 детей, а лица в возрасте от 30 лет составляют 81% от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 52 летальных исхода от COVID-19 в Украине, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%.

В общем 35 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В течение 7 апреля областными лабораторными центрами и вирусологической референс-лабораторией Центра исследовано 1945 образцов.