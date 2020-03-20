В Глухове столкнулись ВАЗ и «Мустанг» 7 апреля, около 17:00, на улице Спасской в Глухове столкнулись легковушка ВАЗ-2170 и мотоцикл «Мустанг».

В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка мотоцикла - ее с травмами конечностей были доставили в местную больницу. Работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины и выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего на дорогах области с начала нынешнего года произошло 67 дорожно-транспортных происшествий, из которых с участием водителей двухколесного мототранспорта – 16, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.