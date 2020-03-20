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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52555

В Глухове столкнулись ВАЗ и «Мустанг»

7 апреля, около 17:00, на улице Спасской в Глухове столкнулись легковушка ВАЗ-2170 и мотоцикл «Мустанг».

В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка мотоцикла - ее с травмами конечностей были доставили в местную больницу. Работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины и выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего на дорогах области с начала нынешнего года произошло 67 дорожно-транспортных происшествий, из которых с участием водителей двухколесного мототранспорта – 16, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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