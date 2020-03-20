В Глухове столкнулись ВАЗ и «Мустанг»

В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка мотоцикла - ее с травмами конечностей были доставили в местную больницу. Работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины и выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Всего на дорогах области с начала нынешнего года произошло 67 дорожно-транспортных происшествий, из которых с участием водителей двухколесного мототранспорта – 16, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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