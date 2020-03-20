У городского управления образования и науки появился официальный YouTube-канал

На интернет-ресурсе уже опубликовано более 200 видеоуроков и презентаций по украинскому языку, математике и физической культуры для школьников 1-4 и 6-х классов.
Канал и в дальнейшем будет пополняться видео. Также в планах педагогов создать полные видеокурсы по всем предметам для учащихся с первого по одиннадцатый класс.
Кроме того, что просмотр данных видео имеет целью налаживания стабильного образовательного процесса в условиях действия карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ, это также послужит и образовательной базой для других учителей заведений среднего образования.