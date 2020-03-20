Сумчане, которые находятся на самоизоляции, могут получить профессиональную психологическую помощь

Консультации специалиста будут проходить по будням с 8:00 до 15:45 по телефону: (066) 7083132.
Медики желают крепкого здоровья и еще раз призывают сумчан беречь себя, соблюдая карантинные мероприятия, и по возможности, оставаясь дома.
Как сообщил во время пресс конференции в облгосадминистрации начальник Сумского пограничного отряда Николай Романчук, во всех пунктах пропуска, расположенных на...
На днях в автоматизированном порядке полиция начала получать данные от пограничников о, украинцах, которые недавно вернулись на родину и, пересекая...
Об этом сегодня, 1 апреля, во время пресс конференции в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. начальника Сумского областного лабораторного центра Министерства... 1
Сегодня, 31 марта, в Фейсбуке с аккаунта Viktoriya Bakumenko была распространена информация о том, что в Сумах якобы нарушает условия...
Об этом сегодня, 31 марта, сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время видеообращения к сумчанам....