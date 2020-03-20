Сумчане, которые находятся на самоизоляции, могут получить профессиональную психологическую помощь В КНП «Центральная городская клиническая больница» организовали дистанционную консультативную помощь врача-психотерапевта Янины Лимаренко для лиц, находящихся на самоизоляции.

Консультации специалиста будут проходить по будням с 8:00 до 15:45 по телефону: (066) 7083132. Медики желают крепкого здоровья и еще раз призывают сумчан беречь себя, соблюдая карантинные мероприятия, и по возможности, оставаясь дома.