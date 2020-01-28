На Сумщине будут судить за незаконную вырубку в ландшафтном парке «Сеймский»

Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении работника Государственного сельскохозяйственного предприятия, который, злоупотребляя служебным положением, приказал подчиненному вырубить деревья на территории природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 246 и ч. 1 ст. 364 УК Украины).
По версии следствия, в конце 2019 года, не имея соответствующего разрешения на вырубку, указанный работник предприятия дал указание вальщику леса вырубить 46 деревьев в хозяйственной зоне Регионального ландшафтного парка «Сеймский». Согласно заключению Государственной экологической инспекции в Сумской области, такими противоправными действиями подозреваемый нанес государству материальный ущерб на общую сумму почти 110 тыс. грн.
Досудебное следствие осуществляли следователи Конотопского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры. За содеянное обвиняемому грозит штраф от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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