В Сумах новый случай заражения коронавирусом На 11.00 8 апреля на Сумщине подтверждено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

Под подозрением еще 21 человек.

На сегодня случаи зафиксированы в Конотопском районе – 27 (2 новых), Сумы – 4 (1 новый), Ахтырка – 4, Кролевецкий район – 13, Шостка – 6 (2 новых), Тростянецкий район – 2.

Среди новых случаев 9-летняя девочка из Шостки, которая заразилась через контакт с уже инфицированной женщиной.

В Сумах новый случай - это взрослый, который был контактным лицом одного из первых инфицированных.

По его словам, в месте, где проживают эти люди, проводится дезинфекция.