В Сумах новый случай заражения коронавирусом

Об этом сегодня на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.
Под подозрением еще 21 человек.
На сегодня случаи зафиксированы в Конотопском районе – 27 (2 новых), Сумы – 4 (1 новый), Ахтырка – 4, Кролевецкий район – 13, Шостка – 6 (2 новых), Тростянецкий район – 2.
Среди новых случаев 9-летняя девочка из Шостки, которая заразилась через контакт с уже инфицированной женщиной.
В Сумах новый случай - это взрослый, который был контактным лицом одного из первых инфицированных.
По его словам, в месте, где проживают эти люди, проводится дезинфекция.
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