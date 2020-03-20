Что известно о новом случае инфицирования коронавирусом в Сумах? Как сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский, это взрослый, который был контактным лицом одного из первых инфицированных.

По его словам, в месте, где проживают эти люди, проводится дезинфекция.