Первую выздоровевшую сумчанку уже выписали

По его словам, она была выписана вчера, 7 апреля, в 13.00 и отправилась домой.
Напомним: первая сумчанка с коронавирусом приехала 10 марта из Праги. Коронаирсу у нее подтвердился 25 марта.
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