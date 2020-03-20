Первую выздоровевшую сумчанку уже выписали Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский на брифинге в облгосадминистрации.

По его словам, она была выписана вчера, 7 апреля, в 13.00 и отправилась домой.

Напомним: первая сумчанка с коронавирусом приехала 10 марта из Праги. Коронаирсу у нее подтвердился 25 марта.