У второй умершей на Конотопщине подтвердили коронавирус в Киеве Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

«Официально.

Мы получили окончательные результаты лабораторного исследования анализов второй умершей из села Казацкое Конотопского района г-жи Грищенко О.Н. от лаборатории МЗ города Киева. Коронавирус у нее подтвердился», - написал он.

Его слова подтвердил и и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский во время брифинга в Сумской облгосадминистрации.

Напомним: у женщины, которая умерла второй, было два теста – первый положительный, второй – отрицательный.