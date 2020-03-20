У второй умершей на Конотопщине подтвердили коронавирус в Киеве

«Официально.
Мы получили окончательные результаты лабораторного исследования анализов второй умершей из села Казацкое Конотопского района г-жи Грищенко О.Н. от лаборатории МЗ города Киева. Коронавирус у нее подтвердился», - написал он.
Его слова подтвердил и и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский во время брифинга в Сумской облгосадминистрации.
Напомним: у женщины, которая умерла второй, было два теста – первый положительный, второй – отрицательный.
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