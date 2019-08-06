На Сумщине строят сельскую амбулаторию не по проекту Руководство Сумской облгосадминистрации начало проверку строительства амбулаторий в районах.

7 апреля комиссия выехала в Бурынский район. В ходе проверки было выявлено, что проектно-сметная документация имеет разногласия с текущим строительством. Подрядчик обязался исправить все недостатки за свой счет в кратчайший срок, пишет сайт ОГА.