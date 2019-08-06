На Сумщине строят сельскую амбулаторию не по проекту

7 апреля комиссия выехала в Бурынский район. В ходе проверки было выявлено, что проектно-сметная документация имеет разногласия с текущим строительством. Подрядчик обязался исправить все недостатки за свой счет в кратчайший срок, пишет сайт ОГА.
Прокуратурой Сумской области в пятницу, 20 марта, сообщено о подозрении начальнику одного из управлений Сумской областной государственной администрации по факту...
В 2018 году Управление капитального строительства Сумской областной государственной администрации заказало изготовление проектно-сметной документации для строительства двенадцати амбулаторий первичной медицинской...
Девять обысков в четырех городах Украины провели правоохранители 9 октября по факту присвоения бюджетных средств, предназначенных на строительство 13 амбулаторий...
На Сумщине расследуется факт присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство амбулаторий первичной медицинской помощи....
Амбулатории в Бездрике и Степановке построили «с нуля» за счет медицинской субвенции....