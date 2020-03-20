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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39290

Сумчан закликають запобігати домашньому насильству

Управління «Служба у справах дітей» закликає сумчан запобігати домашньому насильству, випадки якого в період карантину почастішали.

Цілодобове перебування дітей у замкнутому середовищі з батьками або без них, зі своїми вірними друзями смартфонами та комп’ютерами, зниження рухової активності, обмежене коло контактів, не задоволення потреби у спілкуванні з однолітками, щоденна одноманітність життя, призводить до виникнення як у дітей, так і дорослих внутрішньої напруги, яка з часом накопичується і може вибухнути гнівом, злістю, агресією та призвести до вчинення домашнього насильства. Ситуація в родинах ускладнюється ще й фінансовим неблагополуччям: багато людей залишились без роботи або значно знизився рівень доходів сімей.

Служба у справах дітей інформує про те, що в області під час вимушеного карантину почастішали випадки домашнього насильства, у тому числі відносно дітей. Тож, фахівці закликають сумчан бути уважними до того, що відбувається поряд, у сусідів, знайомих (особливо в неблагополучних сім’ях), та інформувати про вчинення домашнього насильства відповідні органи та структури: 102 – поліція, 70-19-17 – управління «Служба у справах дітей», 0800500335 (зі стаціонарного) або 116123 (з мобільного) – Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми і ґендерної дискримінації (цілодобово, безкоштовно, анонімно та конфіденційно) для отримання консультацій юриста або психолога, а також інформації щодо закладів, до яких можна звернутись за допомогою за місцем проживання, 0800500225 – Національна дитяча «гаряча лінія» .

«Давайте гідно переживемо карантин, продумаємо цікаве та різноманітне життя родини, це чудова можливість поспілкуватись, краще пізнати одне одного, зайнятись улюбленою справою, на яку ввесь час не вистачало часу, та відкрити в собі та дітях нові можливості», – закликають сумчан у Службі у справах дітей.

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