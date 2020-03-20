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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах во время ликвидации пожара в многоэтажке пожарные спасли человека (видео)

7 апреля в 20:51 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 5-м этаже 9-этажного дома по ул. Засумская в г. Сумы.

О пожаре сообщили жители соседней квартиры, которые почувствовали резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница Группы специальной пожарной техники.

По прибытию на место вызова было установлено, что горят вещи и мебель в одной из комнат квартиры, образовалось сильное задымление, существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения и квартиру этажом выше. В квартире пожарные обнаружили хозяина, которого сразу же вывели на свежий воздух. Врачи оказали мужчине необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Было сформировано 2 звена газодымозащитной службы, одна из которых приступила к тушению пожара, а другая организовала эвакуацию из опасной зоны 9 жителей подъезда.

В 21:07 возгорание локализовали, а в 21:13 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным выводам специалистов, причиной пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Именно данная причина в большинстве случаев приводит к трагическим случаям, поэтому раз подчеркиваем ответственном отношении к соблюдению требований пожарной безопасности в быту, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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