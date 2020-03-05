Сумской водоканал считает, что вода в Псле чистая Специалисты КП «Горводоканал» не выявили превышений предельно допустимых концентраций сброса в водоприемники в результате проведения лабораторных исследований воды р. Псел.

Речь идет о недостоверной информации, распространенной в социальных сетях, о загрязнении водоема неочищенными сточными водами, сброшенными с городских очистных сооружений, пишет сайт мэрии.

Специалистами химической лаборатории коммунального предприятия в тот же день был взят отбор проб воды, которые сбрасываются станцией очистных сооружений в реку Псел.

«Тогда я лично выехал к очистным сооружениям и убедился, что поверхность водоема была чистой, поскольку никаких аварийных, нештатных ситуаций в работе станции очистки, которые привели бы к сбросу неочищенных сточных вод не было. Вместе с тем, наша станция осуществляет стабильную и круглосуточную очистку и обеззараживание сточных вод очистных сооружений. Даже в условиях повышенной нагрузки во время карантина работа станции сбоя не дает, а персонал станции строго придерживается технологического процесса и всех санитарных рекомендаций», - отметил директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач.

Попутно руководитель отметил, что коммунальным предприятием принимаются все возможные меры, направленные на уменьшение концентрации вредных веществ в сточных водах. В частности, разработан и применяется метод индуцированной активации активного ила (химического мутагенеза) на городских очистных сооружениях, который повышает эффективность очистки сточных вод от соединений азота и фосфатов, а также продолжается работа по его совершенствованию.

Напомним: госэкоинспекция 7 апреля опубликовала данные о том, что вода в Псле традиционно не совсем чистая.