На Сумщине подозревают коронавирус у двух медиков

Среди медицинских работников зарегистрировано 2 случая, выявленных при обследовании как контактные. Клинических проявлений заболевания не было, находятся на самоизоляции, говорится в сообщении.
Как сообщил в ходе брифинга в облгосадминистрации и.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский, в с. Казацкое...
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Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский на брифинге в облгосадминистрации....
На 11.00 8 апреля на Сумщине подтверждено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19....