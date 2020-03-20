Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05912

На Сумщине подозревают коронавирус у двух медиков

Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра, который проводит исследования на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

Среди медицинских работников зарегистрировано 2 случая, выявленных при обследовании как контактные. Клинических проявлений заболевания не было, находятся на самоизоляции, говорится в сообщении.

Общество Коронавирус

По тематике

Как в условиях карантина живет село Казацкое Конотопского района, где у 18 человек подтвержден коронавирус?
Сегодня 14:14

Как в условиях карантина живет село Казацкое Конотопского района, где у 18 человек подтвержден коронавирус?

Как сообщил в ходе брифинга в облгосадминистрации и.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский, в с. Казацкое...

На Сумщине увеличивается количество детей с коронавирусом
Сегодня 13:34

На Сумщине увеличивается количество детей с коронавирусом

Сумской областной лабораторный центр опубликовал статистку подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на Сумщине....

У второй умершей на Конотопщине подтвердили коронавирус в Киеве
Сегодня 11:39

У второй умершей на Конотопщине подтвердили коронавирус в Киеве

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....

Первую выздоровевшую сумчанку уже выписали
Сегодня 11:26

Первую выздоровевшую сумчанку уже выписали

Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский на брифинге в облгосадминистрации....

В Сумах новый случай заражения коронавирусом
Сегодня 11:08

В Сумах новый случай заражения коронавирусом

На 11.00 8 апреля на Сумщине подтверждено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19....

Новости

В Сумах новый случай заражения коронавирусом
Сегодня 11:08
На Сумщине уже 56 случаев заражения коронавирусом
Сегодня 09:42
Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
Вчера 13:05
«Сумбуд» показал проект детсада на Эспланаде
Сегодня 14:22
Как в условиях карантина живет село Казацкое Конотопского района, где у 18 человек подтвержден коронавирус?
Сегодня 14:14
На Сумщине подозревают коронавирус у двух медиков
Сегодня 14:05
Сумской водоканал считает, что вода в Псле чистая
Сегодня 13:59
В Сумах во время ликвидации пожара в многоэтажке пожарные спасли человека (видео)
Сегодня 13:36
На Сумщине увеличивается количество детей с коронавирусом
Сегодня 13:34
На Сумщине строят сельскую амбулаторию не по проекту
Сегодня 13:15
На Сумщине задержали наркодилера
Сегодня 12:18
У второй умершей на Конотопщине подтвердили коронавирус в Киеве
Сегодня 11:39
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.