На Сумщине подозревают коронавирус у двух медиков Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра, который проводит исследования на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

Среди медицинских работников зарегистрировано 2 случая, выявленных при обследовании как контактные. Клинических проявлений заболевания не было, находятся на самоизоляции, говорится в сообщении.