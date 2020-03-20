В Сумах маршрутки будут возить только избранных

Проекта решения нет на сайте горсовета, зато он был разослан членам исполкома. Обычные сумчане на него повлиять никак не могли.
Начальник транспортного отдела Сергей Яковенко рассказал, что этим решением обуславливается работа перевозчиков, водителей, а также пользование городским пассажирским транспортом пассажирами и ответственность руководителей предприятий, организаций и учреждений, которые входят в группу из проставления Кабмина № 255 во время карантина. Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения должен составить перечень организаций, работники которых смогут пользоваться маршрутками. Эти же руководители должны сделать своим работникам специальные удостоверения.
То есть сумчане, не работающие в продуктовых магазинах, аптеках, банках, ветклиниках и т.д., не смогут пользоваться маршрутками.
За проголосовали 15 членов исполкома. С какого числа начинается нововведения неизвестно.
В Постановлении № 255 есть список предприятий, которым разрешается работать:
предприятиям торговли продуктами питания, топливом, деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, воспроизводят и передают информацию, в специализированных магазинах, которые обязательно должны иметь прямые контракты с операторами связи; по осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, а также медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по продаже, предоставление в аренду, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, периодических испытаний автотранспортных средств на предмет дорожной безопасности, сертификации транспортных средств, их частей и оборудования, технического обслуживание регистраторов расчетных операций, деятельности по подключение потребителей к Интернету, пополнения счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа в Интернет, ремонта офисной и компьютерной техники, принадлежности, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг; торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов
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