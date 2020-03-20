В Сумах маршрутки будут возить только избранных Сегодня, 8 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение «О работе городского пассажирского транспорта в условиях карантина».

Проекта решения нет на сайте горсовета, зато он был разослан членам исполкома. Обычные сумчане на него повлиять никак не могли.

Начальник транспортного отдела Сергей Яковенко рассказал, что этим решением обуславливается работа перевозчиков, водителей, а также пользование городским пассажирским транспортом пассажирами и ответственность руководителей предприятий, организаций и учреждений, которые входят в группу из проставления Кабмина № 255 во время карантина. Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения должен составить перечень организаций, работники которых смогут пользоваться маршрутками. Эти же руководители должны сделать своим работникам специальные удостоверения.

То есть сумчане, не работающие в продуктовых магазинах, аптеках, банках, ветклиниках и т.д., не смогут пользоваться маршрутками.

За проголосовали 15 членов исполкома. С какого числа начинается нововведения неизвестно.