В Сумах умер экс-депутат Сумского облсовета На 72-м году жизни оборвалась жизнь известного ветеринара, депутата областного совета прошлых созывов Николая Часныка.

Сегодня, 8 апреля, оборвалась жизнь известного в Сумской области человека, связавшего свою судьбу с ветеринарной медициной, депутата Сумского областного совета 5-го и 6-го созывов Николая Григорьевича Часныка.

Он не дожил до своего 72-летия всего неделю.

Родился Николай Григорьевич 15 апреля 1948 года в селе Виры Белопольского района. В 1971 году окончил Московскую ветеринарную академию.

Работал на Сумской биофабрике ветеринарным врачом, заместителем директора фабрики. Впоследствии - директором Сумской областной ветеринарной лаборатории, начальником Сумской областной службы ветмедицины, начальником службы ветмедицины города Сумы.

Николай Григорьевич дважды избирался депутатом Сумского областного совета - 5-го и 6-го созывов, сообщает сайт облсовета.