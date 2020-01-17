В Сумах умер экс-депутат Сумского облсовета

Сегодня, 8 апреля, оборвалась жизнь известного в Сумской области человека, связавшего свою судьбу с ветеринарной медициной, депутата Сумского областного совета 5-го и 6-го созывов Николая Григорьевича Часныка.
Он не дожил до своего 72-летия всего неделю.
Родился Николай Григорьевич 15 апреля 1948 года в селе Виры Белопольского района. В 1971 году окончил Московскую ветеринарную академию.
Работал на Сумской биофабрике ветеринарным врачом, заместителем директора фабрики. Впоследствии - директором Сумской областной ветеринарной лаборатории, начальником Сумской областной службы ветмедицины, начальником службы ветмедицины города Сумы.
Николай Григорьевич дважды избирался депутатом Сумского областного совета - 5-го и 6-го созывов, сообщает сайт облсовета.
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