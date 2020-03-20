Ночью в Сумах приморозит Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь на четверг, 9 апреля, в Сумах снова немного подморозит.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью 1-3 °С тепла, на поверхности почвы заморозки минус 1-3 °С, днем 15-17 °С выше нуля.