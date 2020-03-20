Ночью в Сумах приморозит

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков.
Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с.
Столбики термометров покажут ночью 1-3 °С тепла, на поверхности почвы заморозки минус 1-3 °С, днем 15-17 °С выше нуля.
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