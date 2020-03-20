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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Срочники, которые отслужили установленные сроки, уйдут в запас вовремя, - Минобороны

Всего в апреле-июле из Вооруженных сил уволят в запас около 6 700 срочников.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военнослужащих-срочников, которые отслужили установленные сроки службы, уволят в запас в установленный ранее срок. Об этом он сказал во время прямого эфира программы "Сніданок з 1+1".

Как отметил министр, очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины был перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Он пояснил, что указанные меры принимаются с целью недопущения распространения коронавируса.

Известно, что в апреле - июле 2020 года из Вооруженных Сил Украины будут уволены около 6 тысяч 700 военнослужащих - срочников.

Всего планируется призвать и направить в войска 16 тысяч 460 человек, в том числе в: Вооруженные Силы Украины — 9 тысяч, Национальную гвардию — 5 тысяч 460 человек, Государственную пограничную службу — 1 тысячу 300 человек и Государственную специальную службу транспорта — 700 человек.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 4 случая заболевания коронавирусом.

Общество Срочники
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