Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37316

На Сумщине прокуратура вернула водоканал стоимостью 24 млн грн

В Сумской области прокуратура вернула территориальной громаде целостный имущественный комплекс стоимостью почти 23,9 млн грн.

Ахтырская местная прокуратура в судебном порядке вернула территориальной громаде целостный имущественный комплекс, используемый для обеспечения централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стоимость которого составляет 23 млн 882 тыс. грн. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Сумской области.

Ранее установлено, что в 2014 году Краснопольским поселковым советом указанное имущество передано обществу с ограниченной ответственностью с нарушением требований действующего законодательства, в частности в договоре не предусмотрена ответственность арендатора за безопасность эксплуатации объекта. Поэтому прокуратура доказала в суде, что договор является незаключенным.

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме.

Право

Новости

В Сумах маршрутки будут возить только избранных
Сегодня 14:47
В Сумах новый случай заражения коронавирусом
Сегодня 11:08
Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
Вчера 13:05
Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных
Сегодня 17:39
Сумщина получила 73 упаковки «Плаквенила» для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией
Сегодня 17:31
Суд обязал НАБУ вернуть документы сумского Госгеокадастра
Сегодня 17:20
В Сумах перенесли мусорный конкурс
Сегодня 16:44
В Сумах участковый оперативно задержал велограбителя
Сегодня 16:41
На Сумщине будут контролировать соблюдение режима обсервации и самоизоляции граждан при помощи смартфонов
Сегодня 16:28
На Сумщине приемные семьи и детские дома семейного типа получили маски
Сегодня 16:06
Сумские областные власти не рекомендуют приезжать на Сумщину на пасхальные праздники
Сегодня 16:03
На Сумщине прокуратура вернула водоканал стоимостью 24 млн грн
Сегодня 15:37
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.