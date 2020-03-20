На Сумщине прокуратура вернула водоканал стоимостью 24 млн грн В Сумской области прокуратура вернула территориальной громаде целостный имущественный комплекс стоимостью почти 23,9 млн грн.

Ахтырская местная прокуратура в судебном порядке вернула территориальной громаде целостный имущественный комплекс, используемый для обеспечения централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стоимость которого составляет 23 млн 882 тыс. грн. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Сумской области.

Ранее установлено, что в 2014 году Краснопольским поселковым советом указанное имущество передано обществу с ограниченной ответственностью с нарушением требований действующего законодательства, в частности в договоре не предусмотрена ответственность арендатора за безопасность эксплуатации объекта. Поэтому прокуратура доказала в суде, что договор является незаключенным.

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме.