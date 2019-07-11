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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20102

Суд обязал НАБУ вернуть документы сумского Госгеокадастра

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро вернуть часть документов, которые были изъяты в помещении Главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) в Сумской области в рамках дела о завладении государственным землей.

Такое решение 31 марта принял Высший антикоррупционный суд, сообщает «Слово и дело». По версии следствия, должностные лица Главка Госгеокадастра в Сумской области вопреки ст. 84, 116, 122, 149, 150 Земельного кодекса Украины, злоупотребляли служебным положением в интересах ООО «АФ Доверие 2008», в результате чего из государственной собственности безвозвратно выбыла особенно ценная земля на территории Роменского района Сумской области общей площадью около 2000 га. Указанные земельные участки находились на праве постоянного пользования у государственного предприятия «Опытное хозяйство «Искра» Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины и государственного предприятия «Опытное хозяйство «Агрофирма «Надежда» Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН.

В рамках этого дела детективы НАБУ 25 февраля провели ряд обысков, в частности в Главке Госгеокадастра в Сумской области. Во время обысков был изъят целый ряд документов, необходимых следствию. В то же время, часть документов не относится к делу и поэтому представитель Госгеокадастра просил их вернуть. Детектив против возвращения не возражал, поскольку они действительно не касаются дела. Суд жалобу удовлетворил и обязал НАБУ их вернуть.

Право Госгеокадастр НАБУ

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