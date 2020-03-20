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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03420

Сумские областные власти не рекомендуют приезжать на Сумщину на пасхальные праздники

Потому что Пасху вы можете провести не дома с родными, а в местах обсервации.

Граждане Украины или других стран, которые приедут в Сумскую область из-за рубежа, должны быть размещены на обсервацию. Поэтому никаких отмечаний Пасхальных праздников или посещения могил родных на кладбищах! Только изоляция!

Как сообщил начальник областного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации Александр Милаш, после введения таких ограничений существенно уменьшилось количество людей, пересекающих государственную границу на территории Сумщины. Если еще на прошлой неделе эта цифра ежедневно достигала сотни, то за прошедшие сутки через пункты пропуска «Бачевск» и «Юнаковка» въехали 35 человек.

«Сейчас эти люди находятся на самоизоляции. Их контакты переданы в Сумской областной лабораторный центр и Главное управление Нацполиции в Сумской области», - отметил Александр Милаш.

В случае, если лицо категорически не согласно с условиями обсервации, его пока отправляют на самоизоляцию с подписанием соответствующих условий пребывания на карантине. Если же лицо нарушит режим самоизоляции, оно будет принудительно направлено на обсервацию и заплатит штраф в размере 17 тыс. грн.

На Сумщине определены 5 мест обсервации. Они расположены в Конотопском, Кролевецком, Роменском, Путивльском и Середина-Будском районах и могут принять 374 человека. Все места соответствуют требованиям, которые определены для таких объектов, в частности, каждый человек будет находиться в отдельной комнате, с водой и канализацией, которая не выходит в центральную сеть, площадкой для дезинфекции техники.

По поручению главы облгосадминистрации Романа Грищенко, сейчас прорабатывается вопрос о предсказания резервных мест обсервации, в частности, для этого рассматриваются гостиничные корпуса и здания гостиного типа.

Общество Обсервация

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