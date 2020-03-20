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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06235

На Сумщине приемные семьи и детские дома семейного типа получили маски

Об этом сообщила директор областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Татьяна Шевченко во время ежедневного брифинга по ситуации по предотвращению коронавирусной инфекции в Сумской области.

По ее словам, медицинские средства индивидуальной защиты будут распределены между приемными семьями и детскими домами семейного типа, где проживают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

На сегодня в области функционирует 144 приемных семьи, где проживает 281 ребенок и 30 домов семейного типа, где воспитывают 194 ребенка.

Татьяна Шевченко также сообщила, что это только первый транш такой помощи от неравнодушных людей. Вскоре все приемные семьи и дома семейного типа будут обеспечены медицинскими средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве.

Общество Маски Приемные семьи

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