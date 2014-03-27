В Сумах перенесли мусорный конкурс Сегодня, 8 апреля, Сумской горсовет проголосовал за перенесение конкурса на вывоз ТБО.

Конкурс планировали провести 9 апреля, однако из-за того, что исполком до сих пор не принял схему саночистки города, его пришлось перенести.

Конкурс назначили на 28 мая. Если будет продолжаться карантин, то его проведут в режиме видеоконференции. Однако члены комиссии будут ознакамливаться с ресурсами претендентов все же оффлайн.