В Сумах перенесли мусорный конкурс

Конкурс планировали провести 9 апреля, однако из-за того, что исполком до сих пор не принял схему саночистки города, его пришлось перенести.
Конкурс назначили на 28 мая. Если будет продолжаться карантин, то его проведут в режиме видеоконференции. Однако члены комиссии будут ознакамливаться с ресурсами претендентов все же оффлайн.
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