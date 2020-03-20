Сумщина получила 73 упаковки «Плаквенила» для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией 73 упаковки препарата (4380 таблеток), поступивших в Сумскую область из Министерства здравоохранения Украины, рассчитаны на лечение почти 365 человек.

По словам главы группы экспертов по вопросам инфекционных болезней управления здравоохранения облгосадминистрации Ирины Троцкой, препарат «Плаквенил» уже показал свою эффективность при применении его во многих странах при лечении пациентов с COVID-19.

«Препарат относится к группе противомалярийных, он блокирует рецептор, к которому вирус цепляется в дыхательной системе, и, как следствие, вирус покидает организм. Согласно государственного протокола, медпрепарат может применяться для лечения лиц с среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. «Плаквенил» имеет побочное действие, поэтому мы его можем назначать только в тех случаях, когда есть такая необходимость», - сообщила Ирина Троцкая.

73 упаковки препарата «Плаквенил» получат 9 учреждений первой волны - областная инфекционная больница, областной перинатальный центр, детская городская клиническая больница и 6 ЦРБ.

Также в области создан резерв этих лекарств, препарат будет выдаваться заведениям по необходимости. Резерв есть и в Министерстве здравоохранения Украины в количестве 700 упаковок, которые при необходимости также будут распределены по областям.