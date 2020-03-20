Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:391

Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных

Согласно решению исполкома, которое пока, правда, не подписано мэром и не опубликовано, новый режим работы пассажирского транспорта вводится с 11 апреля.

«Установить, что с 11.04.2020 на территории Сумской городской объединенной территориальной громады в пассажирском транспорте, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, будут осуществляться перевозки только категории граждан, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2020 № 255, которые обеспечивают:

- здравоохранение,

- продовольственное обеспечение,

- управления и предоставления важнейших государственных услуг,

- энергообеспечение,

- водоснабжение,

- связь и коммуникации,

- финансовые и банковские услуги,

- функционирование инфраструктуры и инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны,

- правопорядка и защиты,

- объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.

Водители и пассажиры во время перевозок обязаны использовать средства личной индивидуальной защиты, в том числе респираторы, защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно. Пассажиры должны иметь при себе служебное удостоверение или пропуск или справку с места работы установленного образца, документ, удостоверяющий личность.

Руководители учреждений, предприятий, организаций и других субъектов хозяйствования, указанных в п. 1 настоящего решения, работники которых имеют право пользования общественным транспортом и не имеют пропусков или служебных удостоверений, обязаны изготовить и выдать работникам справки с места работы (согласно приложению) на данных предприятиях. Ответственность за достоверность справки несет пассажир», - говорится в решении, приянтом сегодня, 8 апреля.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В Сумах маршрутки будут возить только избранных
Сегодня 14:47
В Сумах новый случай заражения коронавирусом
Сегодня 11:08
Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
Вчера 13:05
Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных
Сегодня 17:39
Сумщина получила 73 упаковки «Плаквенила» для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией
Сегодня 17:31
Суд обязал НАБУ вернуть документы сумского Госгеокадастра
Сегодня 17:20
В Сумах перенесли мусорный конкурс
Сегодня 16:44
В Сумах участковый оперативно задержал велограбителя
Сегодня 16:41
На Сумщине будут контролировать соблюдение режима обсервации и самоизоляции граждан при помощи смартфонов
Сегодня 16:28
На Сумщине приемные семьи и детские дома семейного типа получили маски
Сегодня 16:06
Сумские областные власти не рекомендуют приезжать на Сумщину на пасхальные праздники
Сегодня 16:03
На Сумщине прокуратура вернула водоканал стоимостью 24 млн грн
Сегодня 15:37
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.