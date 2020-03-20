Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных Согласно решению исполкома, которое пока, правда, не подписано мэром и не опубликовано, новый режим работы пассажирского транспорта вводится с 11 апреля.

«Установить, что с 11.04.2020 на территории Сумской городской объединенной территориальной громады в пассажирском транспорте, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, будут осуществляться перевозки только категории граждан, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2020 № 255, которые обеспечивают:

- здравоохранение,

- продовольственное обеспечение,

- управления и предоставления важнейших государственных услуг,

- энергообеспечение,

- водоснабжение,

- связь и коммуникации,

- финансовые и банковские услуги,

- функционирование инфраструктуры и инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны,

- правопорядка и защиты,

- объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.

Водители и пассажиры во время перевозок обязаны использовать средства личной индивидуальной защиты, в том числе респираторы, защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно. Пассажиры должны иметь при себе служебное удостоверение или пропуск или справку с места работы установленного образца, документ, удостоверяющий личность.

Руководители учреждений, предприятий, организаций и других субъектов хозяйствования, указанных в п. 1 настоящего решения, работники которых имеют право пользования общественным транспортом и не имеют пропусков или служебных удостоверений, обязаны изготовить и выдать работникам справки с места работы (согласно приложению) на данных предприятиях. Ответственность за достоверность справки несет пассажир», - говорится в решении, приянтом сегодня, 8 апреля.