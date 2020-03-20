Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных

«Установить, что с 11.04.2020 на территории Сумской городской объединенной территориальной громады в пассажирском транспорте, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, будут осуществляться перевозки только категории граждан, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2020 № 255, которые обеспечивают:
- здравоохранение,
- продовольственное обеспечение,
- управления и предоставления важнейших государственных услуг,
- энергообеспечение,
- водоснабжение,
- связь и коммуникации,
- финансовые и банковские услуги,
- функционирование инфраструктуры и инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны,
- правопорядка и защиты,
- объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.
Водители и пассажиры во время перевозок обязаны использовать средства личной индивидуальной защиты, в том числе респираторы, защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно. Пассажиры должны иметь при себе служебное удостоверение или пропуск или справку с места работы установленного образца, документ, удостоверяющий личность.
Руководители учреждений, предприятий, организаций и других субъектов хозяйствования, указанных в п. 1 настоящего решения, работники которых имеют право пользования общественным транспортом и не имеют пропусков или служебных удостоверений, обязаны изготовить и выдать работникам справки с места работы (согласно приложению) на данных предприятиях. Ответственность за достоверность справки несет пассажир», - говорится в решении, приянтом сегодня, 8 апреля.