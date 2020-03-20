Пьяная сумчанка, остановленная патрульными, продолжила пить и при них (видео)

Патрулируя улицу Ковпака, инспекторы увидели автомобиль Mitsubishi Lancer с включенной аварийной сигнализацией. Стражи порядка остановили машину и подошли предложить водителю помощь. За рулем патрульные обнаружили 32-летнюю женщину, которая имела признаки алкогольного опьянения, хотя сама она утверждала, что принимала лекарственные препараты из-за заболевания.
В дальнейшем при общении гражданка достала банку алкогольного напитка и начала его пить. И это несмотря на то, что несколько минут назад она рассказывала о заболевании. На разъяснения, замечания и предупреждения об административной ответственности водитель не реагировала.
В присутствии двух свидетелей она отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Поэтому инспекторы составили на нее административный материал по ч. 4 ст. 130 (Применение водителем алкоголя после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения осмотра) КУоАП и отстранили ее от управления транспортным средством.
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