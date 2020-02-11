На Сумщине полиция задержала псевдоминера Сегодня, 8 апреля, около 13:00 на спецлинию полиции «102» поступило сообщение от жителя села Червленое Лебединского района о том, что он намерен взорвать мост через Псел и само село.

Дозвонившийся был настолько пьян, что не только назвал свои данные, но и даже пытался поссориться с оператором.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Лебединского отделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи. Они обследовали мост, и никаких взрывных устройств или веществ не обнаружили. Правоохранители нашли псевдоминера и доставили его в отделение полиции. Там 45-летнего нетрезвого сельчанина задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он объяснил свой поступок действием алкоголя и переживаниями после ссоры с родными.

Следователи квалифицировали действия мужчины по признакам ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва) и начали уголовное производство. Сейчас решается готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Псевдоминеру грозит заключение на срок от 2 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.