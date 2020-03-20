Коронавирус в мире: данные о больных в разных странах На 9 апреля в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев COVID-19, 88 тыс. смертей и 329 876 человек выздоровели после инфицирования.

Такие данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и в мире.

В США зарегистрировали 432 132 новых случаев, умерли - более 14 тыс. человек, выздоровели - более 23 тыс.

В Испании зарегистрировали более 148 тыс. больных, в Италии - 139 тыс., в Германии - 113 тыс.

В тоже время, по данным портал Worldometer число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек.

Напомним, на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни.

Из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

На Сумщине 56 случаев, 2 летальных, 1 выздоровел.