Коронавирус в мире: данные о больных в разных странах

Такие данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и в мире.
В США зарегистрировали 432 132 новых случаев, умерли - более 14 тыс. человек, выздоровели - более 23 тыс.
В Испании зарегистрировали более 148 тыс. больных, в Италии - 139 тыс., в Германии - 113 тыс.
В тоже время, по данным портал Worldometer число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек.
Напомним, на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни.
Из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
На Сумщине 56 случаев, 2 летальных, 1 выздоровел.
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