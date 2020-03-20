Какая ситуация с коронавирусом в Украине По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

Из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 102 случая;

- Волынская область - 38 случаев;

- Днепропетровская область - 41 случай;

- Донецкая область - 11 случаев;

- Житомирская область - 31 случай;

- Закарпатская область - 51 случай;

- Запорожская область - 47 случаев;

- Ивано-Франковская область - 218 случаев;

- Кировоградская область - 78 случаев;

- г. Киев - 300 случаев;

- Киевская область - 130 случаев;

- Львовская область - 61 случай;

- Луганская область - 3 случая;

- Одесская область - 43 случая;

- Полтавская область - 19 случаев;

- Ровенская область - 64 случая;

- Сумская область - 56 случаев;

- Тернопольская область - 169 случаев;

- Харьковская область - 5 случаев;

- Херсонская область - 18 случаев;

- Хмельницкая область - 16 случаев;

- Черновицкая область - 302 случая;

- Черкасская область - 80 случаев;

- Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.