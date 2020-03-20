Какая ситуация с коронавирусом в Украине

Из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 102 случая;
- Волынская область - 38 случаев;
- Днепропетровская область - 41 случай;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 31 случай;
- Закарпатская область - 51 случай;
- Запорожская область - 47 случаев;
- Ивано-Франковская область - 218 случаев;
- Кировоградская область - 78 случаев;
- г. Киев - 300 случаев;
- Киевская область - 130 случаев;
- Львовская область - 61 случай;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 43 случая;
- Полтавская область - 19 случаев;
- Ровенская область - 64 случая;
- Сумская область - 56 случаев;
- Тернопольская область - 169 случаев;
- Харьковская область - 5 случаев;
- Херсонская область - 18 случаев;
- Хмельницкая область - 16 случаев;
- Черновицкая область - 302 случая;
- Черкасская область - 80 случаев;
- Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.
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