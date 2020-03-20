Covid-19: сколько украинцев лечатся от коронавируса за границей За рубежом с COVID-19 находится на лечении 175 украинцев, из них - 121 в Италии.

По состоянию на вечер 8 апреля на лечении за границей находится 175 украинцев с коронавирусом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Так, в настоящее время 175 граждан Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, наибольшее количество в Италии - 121, а также в Греции - 22.

Стоит отметить, что за рубежом уже выздоровели 17 украинцев, однако 5 умерли.

Сообщается, что в целом, по состоянию на 8 апреля, 14 325 граждан Украины обратились за помощью к ЗДУ (заграничным дипломатическим учреждениям - ред.) в рамках системы защиты.