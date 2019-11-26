Сын сумского "диверсанта" Владимира Дудки заявил, что обещание Зеленского об обмене не выполнено

Илья Дудка, сын находящегося в российской колонии "украинского диверсанта" Владимира Дудки, считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание вернуть его отца. Об этом он заявил в Facebook 8 апреля.
"Прочитал новость на странице [в Facebook] Офиса президента Украины, что договорились о новом обмене. О политзаключенных ни слова, как и все последнее время. Все стихло. Обещание президента Владимира Зеленского не выполнено, сколько ждать и стоит ли ждать следующего "трека" – не известно, так как коммуникации с родственниками политзаключенных нет никакой", – написал Илья Дудка.
Он рассказал, что общался с отцом по телефону и узнал, что у него "все без изменений".
"Со здоровьем очень плохо – вчера давление поднялось до 200/110, сегодня 170/100", – отметил сын политзаключенного.
8 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что новый обмен должен состоятся до Пасхи, в этом году ее отмечают 19 апреля.
В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка. "Ленинский суд" города Севастополя арестовал задержанных.
В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.
Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.
4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. 15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым, затем на территорию России, пишет Гордон.
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