На Сумщине полиция обнаружила тайники с наркотическим сырьем

Информация об одном из жителей города, который может хранить наркотики, поступила к сотрудникам сектора криминальной полиции местного отделения оперативным путем. Получив санкцию суда на обыск, правоохранители посетили дом 34-летнего мужчины.
Во время обыска полицейские обнаружили два тайника, где хозяин хранил дурман-зелье. Первая - под крышей шиферного навеса во дворе. Вторая - в старой стиральной машинке, которая стояла под тем же навесом. Полицейские изъяли самодельное устройство для курения, несколько бумажных свертков и стеклянную банку с измельченной конопляным сырьем. В итоге общий вес смеси составила почти полкилограмма.
Сам же мужчина объяснил оперативникам, что нашел и сорвал коноплю еще осенью прошлого года. Принес ее домой, высушил и измельчил. Заверил, что хранил зелье исключительно для собственного употребления.
Сейчас все «находки» в рамках открытого по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины уголовного производства направлены на экспертизу.
Мужчине может грозить до трех лет ограничения или лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры совместно с сотрудниками сектора криминальной полиции и следственного отдела Белопольского ОП по результатам проведения негласных...
На въезде в Сумы патрульные обнаружили у мужчины 11 зип-пакетов с неизвестным веществом....
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего гражданина Украины, который также имеет гражданство Российской...
Патрульные совместно с работниками исправительной колонии задержали двух граждан с, вероятно, наркотическим веществом....
В Сумах работники полиции остановили 16-летнего подростка, у которого во время поверхностной проверки было обнаружено и изъято 5 граммов марихуаны....