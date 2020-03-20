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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53207

На Сумщине полиция обнаружила тайники с наркотическим сырьем

Оперативники Бурынского отделения полиции изъяли в хозяйстве 34-летнего мужчины почти 500 граммов каннабиса, которые он прятал в хозяйственной постройке.

Информация об одном из жителей города, который может хранить наркотики, поступила к сотрудникам сектора криминальной полиции местного отделения оперативным путем. Получив санкцию суда на обыск, правоохранители посетили дом 34-летнего мужчины.

Во время обыска полицейские обнаружили два тайника, где хозяин хранил дурман-зелье. Первая - под крышей шиферного навеса во дворе. Вторая - в старой стиральной машинке, которая стояла под тем же навесом. Полицейские изъяли самодельное устройство для курения, несколько бумажных свертков и стеклянную банку с измельченной конопляным сырьем. В итоге общий вес смеси составила почти полкилограмма.

Сам же мужчина объяснил оперативникам, что нашел и сорвал коноплю еще осенью прошлого года. Принес ее домой, высушил и измельчил. Заверил, что хранил зелье исключительно для собственного употребления.

Сейчас все «находки» в рамках открытого по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины уголовного производства направлены на экспертизу.

Мужчине может грозить до трех лет ограничения или лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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