За распашку прибрежной полосы в РЛП «Сеймский» задержан работник фермерского хозяйства семьи мэра Путивля За распашку прибрежной защитной полосы в РЛП «Сеймский» задержан работник ФГ «Волков Валерий Валентинович».

Об этом сообщает пресс-служба госэкоинспекции в Сумской области.

Пожалуй, каждому жителю Присеймья хорошо известны проблемы РЛП «Сеймский». Среди них и засорения территорий, и сжигание сухой растительности, и порубы деревьев и т.п. Отдельным больным вопросом является распашка пойменных лугов и прибрежных защитных полос рек Сейма, Клевень и Эсмань, которые продолжаются, несмотря на контроль со стороны администрации парка и общественных организаций. По многочисленным просьбам руководительницы областного коммунального учреждения Мария Коняевой и отдельных призывов местных активистов, в частности, Ольги Бутовой, инспекция помогает соблюдать правопорядка на природоохранных территориях.

Так, во время рейда по территории регионального ландшафтного парка «Сеймский», работники Государственной экологической инспекции в Сумской области «на горячем» поймали представителя фермерского хозяйства «Волков Валерий Валентинович». Вблизи с. Ротовка Путивльского района этот человек на тракторе с плугами распахивал прибрежную защитную полосу р. Эсмань. Данный факт является грубым нарушением ряда статей Водного и Земельного кодексов Украины, а также Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины». Поэтому на нарушителя составлен протокол по ст. 91 КоАП, который вскоре будет передан на рассмотрение в Путивльский райсуда.

Поэтому, становится понятно, почему руководство Путивльской ОТГ было категорически против создания и существования РЛП ЙСеймскийЙ - распашка прибрежной полосы осуществило хозяйство, которое принадлежит семье мэра Путивля, говорится в сообщении.