За распашку прибрежной полосы в РЛП «Сеймский» задержан работник фермерского хозяйства семьи мэра Путивля

Об этом сообщает пресс-служба госэкоинспекции в Сумской области.
Пожалуй, каждому жителю Присеймья хорошо известны проблемы РЛП «Сеймский». Среди них и засорения территорий, и сжигание сухой растительности, и порубы деревьев и т.п. Отдельным больным вопросом является распашка пойменных лугов и прибрежных защитных полос рек Сейма, Клевень и Эсмань, которые продолжаются, несмотря на контроль со стороны администрации парка и общественных организаций. По многочисленным просьбам руководительницы областного коммунального учреждения Мария Коняевой и отдельных призывов местных активистов, в частности, Ольги Бутовой, инспекция помогает соблюдать правопорядка на природоохранных территориях.
Так, во время рейда по территории регионального ландшафтного парка «Сеймский», работники Государственной экологической инспекции в Сумской области «на горячем» поймали представителя фермерского хозяйства «Волков Валерий Валентинович». Вблизи с. Ротовка Путивльского района этот человек на тракторе с плугами распахивал прибрежную защитную полосу р. Эсмань. Данный факт является грубым нарушением ряда статей Водного и Земельного кодексов Украины, а также Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины». Поэтому на нарушителя составлен протокол по ст. 91 КоАП, который вскоре будет передан на рассмотрение в Путивльский райсуда.
Поэтому, становится понятно, почему руководство Путивльской ОТГ было категорически против создания и существования РЛП ЙСеймскийЙ - распашка прибрежной полосы осуществило хозяйство, которое принадлежит семье мэра Путивля, говорится в сообщении.
Средь бела дня в с. Тулиголовое Кролевецкого района сотрудники отдела ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской...
В течение марта Госэконинспекция в Сумской области проверила деятельность ГП «Шосткинский агролесхоз», ГП «Ахтырское государственное лесное хозяйство» и ГП «Середина-Будский...
Тимчасово, до 03.04.2020, обмежено допуск до адміністративних будівель, де розміщуються офіси Державної екологічної інспекції у Сумській області (м. Суми, вул....
Работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области 10 марта был выявлен очередной факт грубого нарушения требований природоохранного законодательства при лове...
Государственная экологическая инспекция в Сумской области обратилась в Сумской окружной административный суд с иском о приостановлении работ ООО «Зеленстрой» по...