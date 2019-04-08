Звернення до жителів Сумщини щодо ситуації з пожежами в екосистемах (відео) Ситуація, яка склалася в області з пожежами, змушує звернутися до кожного з вас. Катастрофічні за своїми наслідками, зараз відбуваються пожежі в природних екосистемах.

Лише з початку року виникло 446 масштабних пожеж. Вогонь вже пройшов більше 150 гектарів землі, знищуючи все живе на своєму шляху в полях, луках, лісах та в інших насадженнях. Для приборкання таких пожеж залучалося 1790 рятувальників.

Останні тижні, пожежно-рятувальні підрозділи упродовж всіх днів майже не повертаються до місць дислокації, переїжджаючи з одного тривожного виклику на інший.

Яка ж основна причина цих пожеж? У 99 % - це людський фактор! Люди або свідомо випалюють сухостій, або нехтують правилами пожежної безпеки. Зараз, надзвичайно велике навантаження на підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це і пожежі в екосистемах, це і участь у заходах щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції. І звичайно, наша повсякденна робота - приборкання пожеж у населених пунктах, рятування людей і майна, реагування на надзвичайні події, ліквідація наслідків дорожніх аварій та багато іншого.

Рятувальники закликають кожного жителя Сумщини бути відповідальними! Наголошуємо, у даний період, суха рослинність спалахує від найменшої іскри і пожежа може поширитись на великі території, знищуючи абсолютно все на своєму шляху. Давайте віднесемося до цієї глобальної проблеми дуже серйозно. І кожен, на своєму місці, прикладе максимум зусиль, щоб зупинити знищення вогнем квітучої землі нашої Сумщини!

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області



