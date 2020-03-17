Управление СБУ прокомментировало обыски в сумской мэрии

По ее словам, сотрудники УСБУ области осуществляют оперативное сопровождение уголовного производства, начатого прокуратурой Сумской области по материалам УСБУ по признакам преступлений, предусмотренных статьей 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением), пишет sumy.today.
«8 апреля сотрудники УСБУ в Сумской области совместно со следователями следственного управления ГУНП области провели санкционированные обыски в помещениях структурных подразделений Сумского городского совета с целью отыскания документации и других вещей, имеющих значение для уголовного производства и могут быть использованы в качестве доказательств», - сообщила Л. Рапута.
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