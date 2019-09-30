«Дорремстрой» не установил остановку, на которую из бюджета выделялось 1,2 млн грн Поручение заметить старую остановку «4-я горбольница» по улице Ремесленной городской голова Сум дал еще в ноябре 2019 года.

Почти через два месяца, 20 декабря, департамент инфраструктуры Сумского городского совета заключил договор на капитальный ремонт этого объекта. Стоимость работы оценили почти в 1,2 млн грн, а подрядчиком определили КП «Дорремстрой».

Старую конструкцию убрали, установить новую остановку общественного транспорта по договору «Дорремстрой» должен был до 24 декабря, но остановки здесь до сих пор нет, ее даже не начали устанавливать. Сделали только асфальтное покрытие, пишет Громадський моніторинг.