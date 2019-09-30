Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24309

«Дорремстрой» не установил остановку, на которую из бюджета выделялось 1,2 млн грн

Поручение заметить старую остановку «4-я горбольница» по улице Ремесленной городской голова Сум дал еще в ноябре 2019 года.

Почти через два месяца, 20 декабря, департамент инфраструктуры Сумского городского совета заключил договор на капитальный ремонт этого объекта. Стоимость работы оценили почти в 1,2 млн грн, а подрядчиком определили КП «Дорремстрой».

Старую конструкцию убрали, установить новую остановку общественного транспорта по договору «Дорремстрой» должен был до 24 декабря, но остановки здесь до сих пор нет, ее даже не начали устанавливать. Сделали только асфальтное покрытие, пишет Громадський моніторинг.

Общество Дорремстрой Остановки

По тематике

10.02.2020 09:24

Сумские коммунальщики тоже не довольны разделением счетов за газ

Сегодня, 10 февраля, на аппаратном совещании в мэрии восстал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера....

В Сумах снова обещают установить названия остановок на английском, по 10 тыс. грн за штуку
09.12.2019 09:57

В Сумах снова обещают установить названия остановок на английском, по 10 тыс. грн за штуку

За год установили аж одну табличку....

19.11.2019 10:30

Сумской бюджет задолжал КП «Дорремстрой» 30 миллионов

Ситуация на предприятии критическая....

Вслед за УКСом обыски провели и в «Дорремстрое»
08.10.2019 14:37

Вслед за УКСом обыски провели и в «Дорремстрое»

Сегодня, 8 октября, в КП Сумского горсовета «Дорремстрой» провели обыски....

30.09.2019 10:16

В Сумах нет денег на указатели остановок

За полгода сумские чиновники не нашли денег на указатели остановок, установленных в 2017-2018 годах....

Новости

В Сумах маршрутки будут возить только избранных
Вчера 14:47
В Сумах новый случай заражения коронавирусом
Вчера 11:08
Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
07.04.2020 13:05
В Сумах 9 подозрений на коронавирус
Сегодня 13:47
Прокуратура требует у предприятия 1,4 млн грн
Сегодня 13:33
В Глухове мопедист попал в аварию из-за собаки
Сегодня 13:11
На Сумщине перевернулось авто: пострадала 17-летняя пассажирка
Сегодня 13:07
На Сумщине полиция обнаружила тайники с наркотическим сырьем
Сегодня 12:53
«Дорремстрой» не установил остановку, на которую из бюджета выделялось 1,2 млн грн
Сегодня 12:24
Управление СБУ прокомментировало обыски в сумской мэрии
Сегодня 12:11
Звернення до жителів Сумщини щодо ситуації з пожежами в екосистемах (відео)
Сегодня 12:03
За распашку прибрежной полосы в РЛП «Сеймский» задержан работник фермерского хозяйства семьи мэра Путивля
Сегодня 11:41
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.