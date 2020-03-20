На Сумщине перевернулось авто: пострадала 17-летняя пассажирка Авария произошла ночью в селе Полошки Глуховского района.

На закругленном участке дороге 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063 не справился с управлением и в результате легковушка перевернулась. В результате аварии 17-летняя пассажирка получила повреждения правой руки и попала в больницу.

По факту ДТП в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение), в рамках которых назначен ряд экспертиз и проверок.