Прокуратура требует у предприятия 1,4 млн грн В Сумской области прокуратура требует у ООО вернуть 1,4 млн грн предоплаты за непостроенное футбольное поле.

Роменской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области предъявлено исковое заявление в интересах государства о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 1 млн 406 тыс. грн предоплаты за строительство футбольного поля.

Ранее установлено, что по результатам публичной закупки отделом образования Роменской районной государственной администрации в декабре 2018 года с указанным обществом заключен договор на выполнение подрядных работ по строительству футбольного поля с искусственным покрытием на территории общеобразовательного учебного заведения района. На счет общества было перечислено 1 млн 406 тыс. грн предоплаты, срок выполнения строительных работ определено до декабря 2019 года. Однако подрядчик взятые на себя обязательства своевременно не выполнил. Более того, проверкой технического надзора установлено грубые неточности, которые делают невозможным подтверждение факта выполнения работ. Несмотря на нарушение условий договора, руководитель общества с ограниченной ответственностью отказался возвращать предоплату.

По иску прокурора судом уже открыто соответствующее производство, дело назначено к рассмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.