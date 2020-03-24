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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01222

Юні таланти Сум взяли участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі

Завершився ІV Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв різних жанрів «Первоцвіти», більш відомий у Сумах як творчий проєкт «Тріумф-fest».

Обласний центр представляли 50 учасників, які показали високий рівень підготовки та багатий творчий потенціал.

У зв'язку з запровадженням карантину на території України, цього року фестиваль відбувся дистанційно.

Серед нагороджених у різних номінаціях інструментального, вокального, хореографічного, театрального, циркового мистецтв та театрів мод вихованці: ДМШ № 1 (21 переможець), ДМШ № 2 (три переможці), ДМШ № 3 (вісім переможців), ДМШ № 4 (вісім переможців), ССШ № 29 (шість переможців).

В числі учнів ДМШ № 1 та ССШ № 29 – по одному конкурсанту здобули Гран-прі.

Традиційно, конкурс проводиться за підтримки відділу культури міської ради.

Цього року, окрім Сум, творчі здібності демонстрували юні таланти з Запоріжжя, Миколаєва, Києва, Кривого Рога, Полтави та Полтавської області, Волині, Тернопільської області та Дніпра.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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