Юні таланти Сум взяли участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі

Обласний центр представляли 50 учасників, які показали високий рівень підготовки та багатий творчий потенціал.

У зв'язку з запровадженням карантину на території України, цього року фестиваль відбувся дистанційно.

Серед нагороджених у різних номінаціях інструментального, вокального, хореографічного, театрального, циркового мистецтв та театрів мод вихованці: ДМШ № 1 (21 переможець), ДМШ № 2 (три переможці), ДМШ № 3 (вісім переможців), ДМШ № 4 (вісім переможців), ССШ № 29 (шість переможців).

В числі учнів ДМШ № 1 та ССШ № 29 – по одному конкурсанту здобули Гран-прі.

Традиційно, конкурс проводиться за підтримки відділу культури міської ради.

Цього року, окрім Сум, творчі здібності демонстрували юні таланти з Запоріжжя, Миколаєва, Києва, Кривого Рога, Полтави та Полтавської області, Волині, Тернопільської області та Дніпра.