В Сумах поймали рецидивиста-грабителя Оперативники отдела уголовного розыска Сумского отдела полиции по подозрению в совершении грабежа задержали 27-летнего ранее судимого жителя областного центра.

Установлено, что в сентябре прошлого года, освободившись из тюрьмы, где отбывал наказание за грабежи, он снова начал заниматься противоправной деятельностью. Сначала совершил две кражи из магазинов, за что полиция открыла уголовные производства, а в начале апреля, еще и грабеж.

Рано утром, на улице Героев Крут, недалеко от моста через реку Псел, злоумышленник случайно познакомился с 23-летним прохожим. Сначала предложил ему закрепить знакомство алкоголем, а уже через несколько минут выхватил у нового «приятеля» дорогой телефон и бросился наутек. Через несколько дней полиция злоумышленника разыскала, однако телефона у него не оказалось, - тот успел его реализовать.

За совершение преступления злоумышленнику придется понести ответственность по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.