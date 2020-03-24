В Сумах квартирант обокрал соседа по квартире

Установлено, что он, проживая на съемной квартире, умудрился украсть ноутбук у другого квартиранта, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сумчанин Кирилл Помазан разместил в Фейсбуке видео запись, как мужчина и женщина выкапывают кусты роз у памятника Михаилу Лушпы в...
Правоохранители доказали причастность 34-летнего жителя райцентра к совершению кражи из гаража....
3 апреля после полудня обокрали магазин «Сырный сомелье»....
Работники Управления уголовного розыска ГУНП области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции задержали четырех сумчан во время...
Работники Сумского районного отдела полиции разоблачили 36-летнего жителя города Сумы в совершении краж личного имущества....